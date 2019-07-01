مصر | بجوار مصنع التمور.. السيطرة على حريق "عشة" في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بجوار مصنع التمور.. السيطرة على حريق "عشة" في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بـ"عشة" أعلى عقار مجاور لمصنع لإنتاج التمور بمركز البدرشين، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار مجاور لمصنع بقرية منشية دهشور، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتبين نشوب الحريق بـ"عشة" أعلى سطح عقار مجاور لمصنع لإنتاج التمور، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.