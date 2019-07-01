شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية»: دليل لتدريب المقبلين على الزواج للحد من الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برئاسة اجتماع اللجنة الفنية لإعداد دليل تدريب المقبلين على الزواج والذى يضم عددا كبيرا من أساتذة الطب النفسى بالجامعات المصرية وعلم النفس والاجتماع وممثلين عن دار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية استجابة لقرار لجنة الصحة بمجلس الشعب بتأهيل المقبلين على الزواج. وقامت اللجنة الفنية بعقد عدة اجتماعات لإعداد المحتوى التدريبى للمقبلين على الزواج واللجنة بصدد مراجعة المحتوى والاجتماع لسرعة عرضه على مجلس النواب.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن الهدف من التدريب هو الحد من نسب الطلاق في المجتمع والاهتمام بالأسرة المصرية النواة للمجتمع وبحث سبل الاستقرار على مستوى الفرد كخطوة تخطوها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها.