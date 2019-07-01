شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤدون «اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية».. الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى، اليوم، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (العلمية والأدبية) خلال الفترة الأولى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالى 591 ألفًا و798 طالبًا «الإنجليزى- 2191 طالبًا»، و«الصينى- 56 طالبًا»، و«الإسبانى- 6 آلاف و161 طالبًا»، و«الإيطالى- 41 ألفًا و666 طالبًا»، و«الألمانى- 102 ألف و471 طالبًا»، و«الفرنساوى- 439 ألفًا و253 طالبًا، كما يؤدّى 597 ألفًا و380 طالبًا خلال الفترة الثانية امتحان «التربية الوطنية» في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. ويدخل 373 طالبًا بمدارس «STEM» امتحان مقاييس المفاهيم في مواد (الأحياء، والرياضيات البحتة، والتربية الوطنية)، في حين يؤدى 190 طالبًا مكفوفًا امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

ومن المقرر أن يُنهى 519 ألفًا و962 طالبًا، بالشعبتين (أدبى وعلمى علوم)، ماراثون امتحانات الثانوية لهذا العام، بمادتى «اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية»، بينما يتبقى لشعبة (علمى رياضة)، امتحان «الرياضيات البحتة»، بعد غدٍ. واعتبر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور امتحانى (اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية) من ضمن الاختبارات السهلة واليسيرة عليهم.

وجدد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، تعليماته للمسؤولين عن إدارة الامتحانات بضرورة تأمين اللجان، وتكثيف التفتيش بالعصيان الإلكترونية الذاتية لكل من يشتبه فيهم من الطلاب والمرافقين والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وجميع العاملين بها، لمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية يمكن من خلالها تصوير الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الإنترنت.