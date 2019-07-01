شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تبدأ إجراءات إقامة 6 مناطق حرة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه من المقرر، خلال العام المالى الجارى، بدء العمل في إقامة عدة مناطق حرة في المحافظات، لتعزيز الصناعات المختلفة، والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المنطقة الحرة العامة بمدينة العاشر من رمضان، ستكون أكبر منطقة حرة عامة في مصر، موضحة أن المنطقة تمثل التعاون المشترك الثانى مع الهيئة هذا العام، بعد المنطقة الحرة العامة بأسوان.

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وأشار عادل إلى أنه تم البدء فعليًا في إجراءات إنشاء منطقة المنيا الحرة، والتى من المقرر أن تقام في منطقة المطاهرة، وستكون مُخصصة لصناعات الغزل والنسيج، ويتم التعاون مع أحد المطورين الصناعيين، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ستكون الأولى للصناعات النسيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل.

وأضاف أن المنطقة الثانية ستتم إقامتها في منطقة الحرفيين بالجيزة، ومخصصة للصناعات الإلكترونية والمنتجات الكهربائية بالكامل، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة أيضًا على أحد المطورين الصناعيين لبدء العمل في إنشائها، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء منطقة حرة عامة في منطقة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ وستكون متخصصة في الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية، ومن المقرر أن تتكامل مع منطقة صناعات كفرالشيخ.

وأشار عادل إلى التركيز، خلال الفترة الحالية، على إنشاء منطقة نويبع التي وصفها بـ«دُرة التاج» بالنسبة لهيئة الاستثمار، وتعد من مناطق الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا في الصناعات بالأساس، وترتبط بميناء نويبع، وتصدر إلى أسواق أوروبا وشرق إفريقيا والمنطقة العربية، وتعد منطقة محورية، لافتًا إلى أنه سيتم العمل في منطقة أسوان الحرة العامة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال النصف الثانى من العام.