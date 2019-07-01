شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدعم لـ 6 ملايين مولود الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين، الإثنين، صرف السلع التموينية لـ 6 ملايين مولود جديد تمت إضافتهم إلى البطاقات التموينية بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه سنويًا، وتطبيق منظومة الخبز الجديدة، والتى تتضمن تثبيت سعر تكلفة الرغيف بـ 60 قرشًا والحفاظ عليه بــ 5 قروش للمواطنين مستحقى الدعم.

وتستهدف الوزارة وفقًا لتقرير أصدرته، الأحد، مواليد الفترة ما بين عامى ٢٠٠٦ و٢٠١٥، من أصحاب المعاشات ومستحقى معاش «تكافل وكرامة» والأرامل والأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهرى ٢٠٠٠ جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهرى ٢٥٠٠ جنيه، وتشمل إضافة المواليد من أبناء ذوى الاحتياجات والقصر والعمالة المؤقته وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة.

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وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدى المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت «مشحون فلوس»، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، لافتا إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من المشروط، ولكنه أقل فعالية، ويحافظ على ثبات الأسعار.

وتابع: «إذا لم يحصل المواطن على الخبز، سيتم صرف بدل نقاط له ما يؤدى إلى توفير قيمة حقيقية»، وتطبيق هذه المنظومة يسهم في تقليل الاستهلاك بنسبة 10%، بما يعادل مليون طن قمح، كما يتوقف بيع الخبز في الأسواق.

ولفت المصدر إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أكد على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، ووجود مخزون جيد من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، ووجه بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خصوصًا السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن، بجانب العديد من السلع الأخرى.