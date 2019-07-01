شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: سفر أول أفواج «حجاج الجمعيات» 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن أن أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية، سيغادر القاهرة في 23 يوليو الجارى، لافتةً إلى أنه تم الانتهاء من برنامج تدريبى للحجاج والمشرفين للتوعية بالمناسك، والتعليمات التي يجب أن يعرفوها أثناء أداء الفريضة.

وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، التابعة للوزارة إنه تم الانتهاء من حجز 9 فنادق في مكة و9 في المدينة المنورة، لتسكين الحجاج، منبهاً إلى أن الفنادق هذا الموسم قريبة من الحرم المكى، تسهيلاً على ضيوف الرحمن، وأنه تم التعاقد على بقية الخدمات مبكراً للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن المؤسسة من تقديم برامج بأقل تكلفة ممكنة.

كما تم وضع شروط معينة في الحافلات المخصصة لنقل الحجاج في عرفات ومنى، منها ألا تقل سنة الصنع عن 2016 و2017، كما تم الانتهاء من الاتفاق على تقديم أفضل الخدمات في منى وعرفات ليتمكن الحجاج من أداء المناسك في سهولة ويسر.