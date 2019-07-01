شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تسجيل صنفين من الأرز عالي الإنتاجية والأقل استهلاكًا للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، حول إنجازات المركز خلال العام الماضى، متضمنًا تسجيل صنفين جديدين من الأرز، هما «سخا 108» و«سخا سوبر 300»، وهجينين جديدين من الأرز عالى الإنتاجية، هجين مصرى 3، وهجين بسمتى مصر 1.

وقال التقرير، إنه تم تسجيل الهجين الفردى الأبيض من الذرة الشامية جيزة 180 عالى الإنتاجية بمتوسط 35 إردبًا للفدان، وتغطية المساحة المنزرعة بالذرة الشامية بنسبة 100% من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للإجهادات الحيوية وغير الحيوية، مع توفير التقاوى المطلوبة واستنباط هجن جديدة للأغراض الخاصة.

وأوضح تقرير مركز البحوث الزراعية أنه يجرى حاليا تسجيل 3 أصناف قمح جديدة مبشرة تمتاز بتحمل الحرارة العالية وقلة المدخلات الزراعية وهى: «سخا 95، مصر 3، بنى سويف 7»، ذات قدرة إنتاجية تصل لـ30 إردبًا لكل فدان، لإضافة صنفين جديدين من الفول البلدى، وهما نوبارية 4 و5 ذات احتياجات مائية أقل، وتم تسجيل 4 أصناف جديدة من الشعير، منها جيزة 133، وجيزة 134 من الشعير المغطى، وجيزة 135، وجيزة 136 من الشعير العارى، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسجيل صنفين جديدين هما جيزة 137، وجيزة 138 من الشعير المغطى.

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وأضاف أنه تم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح فى 26 محافظة فى 6301 حقل إرشادى، ومحصول الذرة الشامية فى 25 محافظة بإجمالى 370 حقلًا تعليميًا ومشاهدة، وإقامة 122 دورة تدريبية، و70 ندوة إرشادية، و171 حقلًا إرشاديًا فى محاصيل الشعير والذرة الشامية وفول الصويا والكتان.

وأشار إلى أنه تم استنباط عدد من أصناف القطن الجديدة المتميزة فى صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الرى، حيث توفر ما لا يقل عن 20% من كميـة ميـاه الرى وفترة بقاء المحصول فى الأرض من 150 لـ160 يومًا من الزراعة، وبالتالى يمكن زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن دون تأخير هذه الأصناف، هى «جيزة 94- جيزة 95- جيزة 96»، وتم التوسع فى زراعتها هذا الموسم بعدد من المحافظات الجديدة فى زراعة القطن، كذلك تم استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة فى صفات المحصول والجودة التى تناسب الجنى الآلى والزراعة الآلية مبكـرة فى النضـج توفر ميـاه الـرى، وجارٍ تقييمها استعدادًا لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلى، كما تمت زراعة مساحة 230 ألف فدان قطنًا بتقاوٍ منتقاة هذا الموسم 2019.

ولفت التقرير إلى نجاح معهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بزراعة الإكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف حسب القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثارات الأصناف، حيث بلغت المساحة المنزرعة من الإكثارات 54 ألف فدان.

وأوضح أنه تم تعريف حوالى 250 نوعًا من النباتات الطبية والبرية، من خلال استخدام الباركود للأحماض النووية وتوثيقها وإيداعها فى البنك الدولى للجينات باسم مصر، كما تم تسجيل عدد 3 أصناف بنجر سكر، والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 15 صنف بنجر سكر من الأصناف المستوردة تابعة لعدد خمس شركات أجنبية، وهذه الأصناف مقاومة للأمراض.

وأشار إلى أنه تم نقل وزراعة 348 أصلًا وراثيًا من محطة بحوث الجيزة لمحطة بحوث الصبحية فى الإسكندرية لتعزيز الأصول الوراثية بها، وتكثيف دراسة الإزهار الطبيعى بالإسكندرية، كما تم انتخاب وكسر وزراعة 128 سلالة من سلالات القصب المنزرعة بالمعهد بالجيزة وإرسالها لزراعتها كسلالات سنة أولى بمحطة بحوث المطاعنة، كذلك زراعة 60 صنفًا من الذرة السكرية فى الإسكندرية والجيزة وبورسعيد لدراستها، وتنفيذ 28 دورة تدريبية بالبرنامج الإرشادى و10 حقول إرشادية، و12 يوم حصاد، و28 برنامجًا تدريبيًا.