شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 13 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2018-2019 عام ولغات والمهنى وللصم وضعاف السمع.

وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 يوليو على أن تستمر حتى الخميس 18 يوليو.

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وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادية للتعليم الأساسى عام ولغات على النحو التالى:

السبت 13/7: لغة عربية، خط والأحد 14/7: لغة إنجليزية، تربية دينية والاثنين 15/7: علوم، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

والثلاثاء 16/7: الجبر والإحصاء، التربية الفنية والأربعاء 17/7: الهندسة والخميس 18/7: الدراسات الاجتماعية بالإضافة للتربية الرياضية والقاصرة على طلاب مدرسة السعيدية.