شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 13 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2018-2019 عام ولغات والمهنى وللصم وضعاف السمع.
وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 يوليو على أن تستمر حتى الخميس 18 يوليو.
وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادية للتعليم الأساسى عام ولغات على النحو التالى:
السبت 13/7: لغة عربية، خط والأحد 14/7: لغة إنجليزية، تربية دينية والاثنين 15/7: علوم، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
والثلاثاء 16/7: الجبر والإحصاء، التربية الفنية والأربعاء 17/7: الهندسة والخميس 18/7: الدراسات الاجتماعية بالإضافة للتربية الرياضية والقاصرة على طلاب مدرسة السعيدية.
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