شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم المتقدمين لوظائف قيادية بالتنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، إجراء اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى، باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التي أنشأها الجهاز. وتفقد الدكتور عصام شعث، أمين عام الإدارة المحلية، وفقا لبيان للجهاز «أمس»، لجان التقييم، واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التي توفر الوقت والجهد وتعلى مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1121 مرشحًا يتنافسون على شغل 65 وظيفة قيادية.

يذكر أن الجهاز أجرى سابقًا تقييما للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسؤولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة والتى تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وعدم وجود أي تدخل بشرى، وخاطبت الوزارة الجهاز مجددًا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.