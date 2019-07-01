شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عمليات الحج» تبدأ عملها لحل مشاكل «الشركات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن غرفة عمليات الحج بدأت أعمالها فى متابعة إجراءات تنفيذ برامج الحج السياحى، مشيرا الى أن مهمة غرفة العمليات تذليل أى عقبات تواجه الشركات وحلها بشكل سريع، وأن أعمالها مستمرة حتى نهاية موسم الحج.

Advertisements

واضاف لـ«المصرى اليوم» أن الموسم الجارى لم تعد هناك أى مشاكل تواجه حجز أوتوبيسات برامج الحج نتيجة لدخول مستثمرين جدد فى النقل السياحى، وبالرغم من زيادة الطلب على الأوتوبيسات بسبب ارتفاع حجم السياحة الخارجية إلا أن هناك سهولة فى الحصول على خدمات النقل لبرامج الحج البرى، والذى تنطلق أولى رحلاته ٢٣ ذو القعده، لافتا إلى أن سعر إيجار الأوتوبيس انخفض من ٢٠٠ ألف جنيه إلى ١٥٠ ألف جنيه.

وأكد أن الشركات التى لديها سكن معتمد ومصنف، انتهت من إجراءات المعاينة الخاصة بها، فيما كشف عن أنه من المنتظر صدور قرار تشكيل البعثات خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن اكثر من ٢٠٪ من «ضيوف الرحمن» انتهوا من إجراء البصمة الحيوية مع شركة تساهيل، وأنه لا توجد أدنى مشكلة فى الحصول على البصمة، حيث إن تأشيرات الحجاج فى برامج الحج السياحى لا تتجاوز ٣٦ ألف تأشيرة.

وأشار إلى أنه لا توجد أى مشاكل فيما يتعلق بحجز تذاكر طيران «ضيوف الرحمن»، وأن حجز التذكرة يتم بشكل مركزى دون وجود وسطاء، وبالتالى لا توجد مخاوف على خلفية أزمة حجز تذاكر الطيران التى حدثت مؤخرا مع العاملين فى الكويت.