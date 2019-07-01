شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: اللهم احشرنا مع الرئيس السيسي في الجنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجيش حمى الشعب في 30 يونيو، مؤكدا أن الله أنقذ مصر من براثن المتاجرين بالدين.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «اللهم احشرنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجنة، الراجل ده اتعلمنا منه القيم والأخلاق ومراعاة العاجز والفقير والانحناء للمساكين».
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