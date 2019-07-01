شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 6.7 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة ابتدائي في «الشعارنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الأحد، مدرسة نجع الشعارنة الابتدائية بقرية الشعارنة الغربية بمركز سوهاج، تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

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وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية خلال الافتتاح، أن المدرسة تم إنشاؤها على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و700 ألف جنيه، لخدمة أهالي القرية، موجهاً بسرعة تنفيذ المدرسة الإعدادية بنفس القرية لاستكمال باقي مكونات العملية التعليمية بالقرية.

وأشاد المحافظ بمستوى الإنشاءات والتجهيزات بالمدرسة، وتوصيل جميع المرافق اللازمة لها، مؤكدا أنها إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالمحافظة، كما تفقد عدداً من الفصول بمراحل رياض الأطفال، والتعليم الابتدائي، والمعامل، وغرف الأنشطة، وغرفة الطبيب.

وأشار المحافظ إلى أن المدرسة تتكون من 5 طوابق، تضم 16 فصلا دراسيا، منها 12 فصلا تعليميا ابتدائيا، و4 فصول رياض أطفال، وغرف للإداريين وغرفة للطبيب وملعب رياضي.