شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن غدا نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الإثنين نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019.

وسيتم عقد مؤتمر صحفى غداً الإثنين بديوان عام الوزارة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوب من المديرية لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية من لجنة النظام والمراقبة " الكنترولات " التابع لها المديرية لاستلام النتيجة مساء غدا الإثنين على أن يتم التنبيه على عدم فتح النتيجة إلا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول " تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2019.