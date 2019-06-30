شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحدد الأربعاء المقبل موعد بداية شهر ذى القعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية، موعد هلال شهر ذى القعدة لعام 1440 هجرية، يوم الأربعاء 3 يوليو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة من الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية .
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء تحدد الأربعاء المقبل موعد بداية شهر ذى القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.