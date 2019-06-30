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دار الإفتاء تحدد الأربعاء المقبل موعد بداية شهر ذى القعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية، موعد هلال شهر ذى القعدة لعام 1440 هجرية، يوم الأربعاء 3 يوليو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية. 

 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة  من الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية .

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