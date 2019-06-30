شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يشرف على خطوط نقل جماهير مباراة مصر وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على خطوط هيئة النقل العام، التى خصصتها العاصمة لنقل جماهير مباراة مصر وأوغندا التى يخوضها المنتخب باستاد القاهرة الآن الدولى ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص رئيس الهيئة على التواجد بمحيط الاستاد وأماكن تمركز أتوبيسات الهيئة بأرض المعارض لمتابعة نقل الجماهير بعد انتهاء المباراة، مشددا على عاملين الهيئة حسن معاملة الجمهور والظهور بشكل يليق بمصر والبطولة.

ووفرت الهيئة شاشتى عرض للسائقين والمحصلين العاملين على خدمة الاستاد لمشاهدة لمتابعة ومشاهدة مباراة مصر وأوغندا، فى انتظار خروج الجماهير بعد المباراة.

وأكد رئيس هيئة النقل العام، ل الخليج 365، أن الهيئة خصصت ملابس موحدة للسائقين للظهور بشكل حضاري خلال البطولة، كما خصصت 18 خط لربط الاستادات بمناطق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تجديد 600 اتوبيس للعمل على هذه الخطوط.

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وكانت محافظة القاهرة أعدت خطة لنقل الجماهير إلى استادى القاهرة والسلام لحضور مباريات كأس الأمم الافريقية باعداد 400 أتوبيس لنقل المواطنيين بالاضافة الى تخصيص 200 أتوبيس احتياطيا لمواجهة أى تكدس طبقا لاعداد المشجعين.

وتم تحديد أماكن المواقف لنقل الركاب من وسط القاهرة بمواقف أحمد حلمى والعتبة وعبدالمنعم رياض والعباسية والدراسة ، أمام القادم من شمال القاهرة عند مواقف حدائق القبة والأميرية وروض الفرج والمظلات، وشرق القاهرة من المطرية والنزهة الجديدة ومساكن عين شمس والحى السابع والحى الثامن وعين شمس والمرج وموقف السلام ومدينة السلام (اسبيكو)، وللمواطنيين بالمنطقة الجنوبية يمكن استخدام مواقف القلعة وجامع عمرو وصقر قريش والمقطم وحلوان ، وبالنسبة لمواطن الجيزة من مواقف المنيب والجيزة وإمبابة وميدان لبنان وبولاق الدكرور .

أما القادم من القليوبية من مواقف شرق وغرب شبرا الخيمة كما ثم تخصيص مواقف للاوتوبيسات لنقل المواطنيين من المدن العمرانية الجديدة من 6 أكتوبر والشيخ زايد و15مايو والعبور وبدر والشروق والتجمع الاول والتجمع الثالث والتجمع الخامس .