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التعليم تخاطب المديريات لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية من الكنترولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوب من المديرية لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية من لجنة النظام والمراقبة " الكنترولات " التابع لها المديرية لاستلام النتيجة مساء غدا الإثنين على أن يتم التنبيه على عدم فتح النتيجة إلا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمى.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول " تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2019.

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