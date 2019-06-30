التضامن: توفير 1000 فرصة عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع وزارة التضامن الاجتماعى مذكرة تفاهم غدا الإثنين، مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لشباب برنامج فرصة وبرنامج تكافل وكرامة "فرصة وسكن كريم و الأسر المنتجة".
تهدف مذكرة التفاهم الى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين فى العمل من مستفيدي برنامج "فرصة"، و مشروع "تكافل وكرامة" في الوزارة فى إطار استغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدي الطرفين ، كما تنص المذكرة على دعم برنامج سكن كريم من خلال وضع صناديق للتبرع في 44 فرع لاحدى الشركات كذلك دعم الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم .
وتأتى مذكرة التفاهم التى يستمر العمل بها على مدى عامين فى إطار تنفيذ إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتى ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتى تضع الشباب و المرأة فى مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة
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