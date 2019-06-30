محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع في "عشة" مجاورة لمصنع لإنتاج التمور بمركز البردشين، جنوب المحافظة. تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار مجاور لمصنع بقرية منشية دهشور. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب الحريق بـ"عشة" أعلى سطح عقار تستخدم في الطهي وإعداد الخبز. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وأخمدوا الحريق قبل امتداده إلى المصنع، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحماية المدنية تخمدا حريقا بجوار مصنع لإنتاج التمور في البدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.