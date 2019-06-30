بتهمة تعذيب "جمال برقاش".. النيابة تحقق مع 3 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة، برئاسة المستشار إسلام شاكر، اليوم الأحد، التحقيق مع 3 تجار بتهمة تعذيب الجمال في سوق برقاش.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تعذيب حيوان.
وأفادت تحريات مباحث الجيزة باشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في سوق الجمال ببرقاش أجرت الأجهزة الامنية التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان ملابساتها والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين 3 تجار بينهم مالك قطعة أرض بسوق الجمال و2 آخرين.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم سامح بدوي من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز إمبابة التحقيقات.
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