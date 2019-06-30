نشرة الحوادث المسائية.. ذبح ربة منزل وقتل عامل ورضيعة في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الأمن العام: زوجان وعاطل وراء مقتل عامل بالبحيرة

قطاع الأمن العام، نجح في الكشف عن غموض العثور على جثة عامل في كفر الدوار وضبط مرتكبي الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل ذبح ربة منزل بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل، تربطه علاقة بالمجني عليها.

عامل يقتل زوجته الثانية إرضاءً للأولى وينتحر

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شف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، لغز مقتل ربة منزل على يد زوجها بأسيوط لاعتراض زوجته الأولى على الزواج بها، فأنهى حياتها وألقى جثتها بئر صرف صحي وعقب اكتشاف الجريمة قام بالانتحار.

العثور على رضيعة عمرها يوم ملقاة بالشارع في الطالبية

كثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة الطالبية.

القبض على أمين شرطة مفصول يتزعم عصابة للسرقة ببولاق الدكرور

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 أشخاص بينهم شرطي مفصول كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في السرقة.

وزارة الداخلية تطلق أول تطبيق إخباري خدمي للهواتف الذكية

أطلقت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أول تطبيق إخباري خدمي لوزارة الداخلية على الهواتف المحمولة الذكية.