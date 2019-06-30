"ضربة في الرأس".. العثور على سيدة مقتولة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مجهولة بمركز منشأة القناطر، أمس السبت.
تلقى العميد عمرو توفيق مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالطريق، وكشفت معاينة الرائد كريم يونس معاون مباحث منشاة القناطر، أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، بها آثار ضرب بالرأس بواسطة آلة حادة.
ووجه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث يترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر وبمشارةك الرائد سامح بدوي رئيس المباحث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
ويعكف رجال البحث الجنائي على فحص بلاغلات التغيب خلال الأيام القليلة الماضية، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة فضلا عن نشر أوصاف الجثة بأقسام ومراكز القطاع.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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