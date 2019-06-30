ريهام سعيد عن مرضها: "ما ضاقت إلا أما فرجت.. الله مع الصابرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيديو خاص بها تعرب فيه عن إيمانها وصبرها على الابتلاء الذي أصابها.

وبعثت "ريهام"، رسالة جديدة للجمهور عبر فيديو نشرته، قائلة: "الظروف بتضيق علينا ولكن ما ضاقت إلا ما فرجت وإن الله مع الصابرين إذا صبروا، والصبر ده مهم جدا، ولو تعاملت بهدوء مع كل اللي بيحصل حواليك صدقني هتوصل ولازم يكون عندك إيمان إن مفيش حاجة كبيرة على ربنا".

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد عبر "فيسبوك"، أعلنت مساء أمس أن "ريهام" أصيبت بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

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ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها.. وستظل الإعلامية تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر.. حيث تم منع الزيارة عنها.

وطلبت ريهام سعيد، من جمهورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، الدعاء لها، وكتبت قائلةً: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا".