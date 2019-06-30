رئيس "عربية النواب" : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والعالم من الفاشية الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان، أن ثورة 30 يونيو 2013 ستظل خالدة ومحفورة بحروف من نور في وجدان وقلوب الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

وقال رسلان - في بيان الأحد - إن الشعب لايمكن أن ينسى المواقف التاريخية والبطولية المشرفة للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الإنتاج الحربي وانحاز انحيازا كاملا، لإرادة الشعب وتحقيق مطالبه في هذه الثورة العظيمة التي لم تنقذ مصر فقط ولكن أنقذت جميع الدول العربية والمنطقة بأسرها بل والعالم كله من حكم الفاشية الدينية ممثلة في حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أنه في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات قام الشعب بهذه الثورة التاريخية ورفض حكم دولة المرشد ممثلا في جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا أن مصر تخلصت من جماعة الإخوان الإرهابية وتجفيف جميع روافدها ومصادر تمويلها، وعدم السماح لأي من عناصرها باختراق الجهاز الإداري للدولة.

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وأكد رئيس لجنة الشئون العربية أن الواقع والتاريخ أظهرا للعالم كله خطورة الجماعات التي تتخذ من الدين ستارا للوصول إلى سدة الحكم على الأمن والسلم الدوليين لأن هذه الجماعات التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية لا تؤتمن على دين ولا وطن ولا على المصالح العامة.

وأضاف قائلا: "إن عناصرها أينما حلوا لا يأتون بخير ولا يرجى منهم خير، فدأبهم الغدر، وعادتهم الخيانة والكذب، والغاية عندهم تبرر كل الوسائل ولا أمان لهم وهم لايعرفون إلا لغة القتل وسفك الدماء لأنهم صناعة ماسونية صهيونية وتاريخهم كله ملطخ بالعمالة والخيانة والدم ولايزالون يمارسون هذه اللغة المرفوضة من الشعب المصرى كله".

وتوجه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة والشرطة بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو وماحققته من إنجازات كبيرة لمصر وشعبها.