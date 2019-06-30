"بوينج" تحتفل مع وفد مصر للطيران باستلام "طائرة الأحلام الرابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
نظمت شركة بوينج العالمية لتصنيع الطائرات، حفلاً في ولاية واشنطن ترحيبًا بوفد شركة مصر للطيران بمناسبة إنهاء إجراءات استلام الطائرة الجديدة الرابعة من طراز دريملاينر الـ٧٨٧-٩ المعروفة بطائرة الأحلام، استعدادا لإقلاعها متجهة إلى القاهرة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية غدًا الاثنين.
حضر الحفل، مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية، وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.
غادرت الطائرة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع "إيفيريت" لتصل مطار القاهرة الدولي غدًا الاثنين لتنضم لأسطول الشركة، ويبدأ إجراءات تسجيلها في سلطة الطيران المصرية، استعدادًا لدخولها في جدول رحلات الشركة.
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