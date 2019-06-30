كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المئات يحتفلون بـ 30 يونيو في "الصوت والضوء" بالأهراما‎ت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل احتفالات ثورة 30 يونيو تحت سفح الهرم، حيث احتفل مئات المصريين بها بحضور عروض الصوت والضوء المجانية.

وتوافد مئات المصريين منذ ساعات على بوابات الصوت والضوء "بوابة خوفو" بمنطقة أهرامات الجيزة لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية، والمقدمة مجانًا بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة.

يذكر أن شركة مصر للصوت والضوء، دعت المصريين والعرب لحضور عروض الصوت والضوء، وقال رئيس شركة الصوت والضوء، إنه بدعم من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق، تقيم الشركة عروض باللغة العربية بجميع مناطقها مجانًا وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو وهو الاحتفال بإصرار وعزيمة المصريين شعبًا وجيشًا، والوقوف دائمًا يد واحدة، فالمشاركة في تلك المناسبات الوطنية هو واجب وطني على كل المؤسسات المصرية، وقد تعودنا المشاركة الوطنيه فى كل المناسبات سواء المحلية أو العالميه .

وانطلقت الاحتفالات مساء اليوم الأحد، في كافة مناطق الصوت والضوء (الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – إدفو – فيلة)؛ احتفالا بالذكرى السادسة لـ 30 يونيو.