أخبار مصر | غدًا.. بدء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة داخل 11 مستشفى و35 وحدة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. بدء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة داخل 11 مستشفى و35 وحدة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد غدا الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها مستعدة للتطبيق الفعلى للقانون داخل 11 مستشفى و35 وحدة ومركزًا طبيًا داخل المحافظة، موضحة أن الوحدات الصحية تعمل كعيادات تخصصية يتم تحويل المرضى منها إلى المستشفيات ثنائية التخصص وثلاثية التخصص، كل مريض حسب حالته الصحية.

وأضاف أن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم وينتهى في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة.

وأشار إلى أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتة إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط.