أخبار مصر | عقب إغلاق باب تلقي الطلبات.. ننشر أسماء المرشحين على مقاعد التجديد النصفي لـ"الأطباء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب إغلاق باب تلقي الطلبات.. ننشر أسماء المرشحين على مقاعد التجديد النصفي لـ"الأطباء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت اللجنة الانتخابية بنقابة الأطباء، منذ قليل، باب تلقى طلبات ترشيح الأعضاء لانتخابات التجديد النصفي ومقعد النقيب العام.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء وعضو اللجنة الانتخابية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب الأطباء إلي أن أغلق باب الترشح منذ قليل، 17 مرشحًا، حيث تقدم كلا من الدكتور حسين خيري، وإيهاب الطاهر، وأمنية إبراهيم، ومنى مينا، محمد سلامة، وإبراهيم الزيات، وأحمد رؤوف، وعلى كامل، وهشام على، وأسامة عبدالحى، ومحمد محمود إبراهيم، ومحمد شوكت محمد عثمان الأخضر، ومحمود ابراهيم، وأبو المجد حمزة، ومعتصم بالله اسماعيل، وأيمن سالم، محسن نجيب.

وأضاف، أن المرشحين على مستوى النقابة العامة، فوق السن بلغ عددهم 35 مرشح، هم: رشوان شعبان، وإبراهيم الزيات، وعلى كامل، وسعدة فرغلى، وعلاء الدين المهدى، وشيماء محمد عرفة، وخالد مرتجى، وجرجس رؤوف، وسلوي كمال، وأحمد حسني، ومجدي طلعت، علاء الدين محمد، هيامي زكريا، وائل رفعت، يحيي محمد، وأحمد حمزة، أحمد فوزي، فريد محمد، محمد أبو المجد، خالد ابراهيم، ابراهيم الدسوقي، أحمد بكر، ياسر قشطة، أبو المجد حمزة، أحمد عثمان، حسام عبد الحميد، عبدالحكيم عبد الستار، جيهان أمين، أيمن سالم، محمد حنفي.أشرف شفيع، جميل عبيد بباوى، خالد محمد سمير، تامر وحيد السعيد.

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وأكمل: المرشحون تحت السن بلغ عددهم 25 مرشح، هم: أحمد السيد، وحلمى محمد السويدى، وآية نعمان إبراهيم، محمود عرفة، عبد العظيم رمضان، أحمد حسين، أحمد عبدالله، خالد مصطفي، راجح ياسر، محمود حسني، أحمد صفوت، وائل الشرقاوي،مصطفى ممدوح، غادة عبد الرحمن، حسن خيري عثمان، يحيي كمال، حسام عبد الفتاح، مايكل فوزي.بيشوى نبيل، هشام مصطفى محمد، شهاب أحمد محمود، أبو بكر غريب، أحمد محمد زهران، شنوده جميل ثابت.

وتابع: ترشح على مستوي منطقة القاهرة فوق السن 15 مرشح، بينما ترشح على منطقة مستوي وسط الدلتا تحت السن 5 مرشحين، وعلى مستوي شرق الدلتا تحت السن ترشح 7 مرشحين، ومستوي غرب الدلتا تحت السن مرشح واحد فقط، أما منطقة شمال الصعيد مستوى فوق السن ترشح 9 مرشحين، وجنوب الصعيد تحت السن ترشح 15 مرشحين.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، أعلنت عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، إلى أن تم غلق باب الترشح منذ قليل.