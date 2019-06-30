أخبار مصر | مئات المصريين يحتشدون لحضور عروض "الصوت والضوء" احتفالًا بثورة 30 يونيو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مئات المصريين يحتشدون لحضور عروض "الصوت والضوء" احتفالًا بثورة 30 يونيو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد مئات المصريين أمام بوابات الصوت والضوء "بوابة موفو" بمنطقة أهرامات الجيزة، لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية، والمقدمة مجانًا للمصريين والعرب بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة.

يذكر أن شركة مصر للصوت والضوء، دعت المصريين والعرب لحضور عروض الصوت والضوء، وقال رئيس شركة الصوت والضوء، إنه بدعم من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق، تقيم الشركة عروض باللغة العربية بجميع مناطقها مجانًا وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو وهو الاحتفال بإصرار وعزيمة المصريين شعبًا وجيشًا، والوقوف دائمًا يد واحدة، فالمشاركة في تلك المناسبات الوطنية هو واجب وطني على كل المؤسسات المصرية، وقد تعودنا المشاركة الوطنيه فى كل المناسبات سواء المحلية أو العالميه .

ومن المنتظر أن تنطلق الاحتفالات مساء اليوم الأحد، في كافة مناطق الصوت والضوء (الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – إدفو – فيلة)؛ احتفالا بالذكرى السادسة لـ 30 يونيو.