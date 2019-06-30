أخبار مصر | "الخليج 365" تكرم اللواء محمد سلمان خلال ندوة للحديث عن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيه (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تكرم اللواء محمد سلمان خلال ندوة للحديث عن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيه (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت بوابة الخليج 365، اللواء أركان حرب محمد سلمان، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، خلال استضافته في ندوة، للحديث عن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيه، وسلمه الدرع، الأستاذ أحمد الليموني، مدير تحرير بوابة الخليج 365.

وقال "سلمان" خلال الندوة، إن ثورة 30 يونيه استردت كينونة الدولة المصرية، بعدما ظن البعض أنها أصبحت في مهب الريح، وكان لها الفضل في استرداد هذه الدولة والعودة لكبريائها ولكرامتها.

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وأضاف أن الشعب المصري كان يشعر أن الدولة تم اختطافها، وثورة يونيه، ردت مصر لمسارها الصحيح، وأصبحت قوة مؤثرة، وليست إمارة إسلامية كما أرادها جماعة الإخوان ضمن الخلافة المزعومة التي تحدثوا عنها.

ولفت إلى أن 30 يونيه، كان لها الفضل في استرداد مقدرات الدولة، ومركزيتها في العالم وتأثيرها في الأخرين، وأن تعود لكبريائها، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيه، غيرت وجه البشرية، وأنه قريبًا سيحتفل العالم كله بها.

وأشار إلى أن 30 يونيه غيرت الخريطة العالمية، مؤكدًا أن هذا الكلام غير مبالغ فيه، وأن الحقيقة ستظهر قريبًا، وسنعلم جيدًا أنها غيرت خريطة الشرق الأوسط التي تم وضعها طبقًا لمخططات المؤرخ اليهودي البريطاني الأمريكي برنارد لويس.