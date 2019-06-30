أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد المركز الصحفي لبطولة كأس الأمم اﻹفريقية باستاد القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد المركز الصحفي لبطولة كأس الأمم اﻹفريقية باستاد القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المركز الصحفي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بستاد القاهرة.

وخلال تفقده تابع وزير الشباب والرياضة جميع التسهيلات المقدمة للإعلاميين والصحفيين مشددا على إزالة كافة المعوقات التي يمكن أن تواجههم أو تؤثر على تغطيتهم للبطولة مؤكدًا أنهم شركاء العمل والنجاح.

ووجه الإعلاميين الشكر لوزير الشباب والرياضية على ما تم توفيره من وسائل وإمكانات للإعلاميين وعلى حُسن الإستضافة والتنظيم المميز.