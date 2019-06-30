أخبار مصر | اللواء محمد سلمان: ثورة 30 يونيه استردت كينونة الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء محمد سلمان: ثورة 30 يونيه استردت كينونة الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب محمد سلمان، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 30 يونيه استردت كينونة الدولة المصرية، بعدما ظن البعض أنها أصبحت في مهب الريح، وكان لها الفضل في استرداد هذه الدولة والعودة لكبريائها ولكرامتها.

وأضاف "سلمان"، خلال ندوة له ببوابة الخليج 365، أن الشعب المصري كان يشعر أن الدولة تم اختطافها، وثورة يونيه، ردت الدولة لمسارها الصحيح، وأصبحت قوة مؤثرة وليست إمارة إسلامية كما أرادها جماعة الإخوان ضمن الخلافة المزعومة التي تحدثوا عنها.

ولفت إلى أن 30 يونيه، كان لها الفضل في استرداد مقدرات الدولة، ومركزيتها في العالم وتأثيرها في الأخرين، والعودة لكبريائها.