مصر | مفاجآت حول سقوط فتاة من شرفة المنزل هربًا من والدها بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول سقوط فتاة من شرفة المنزل هربًا من والدها بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سقوط فتاة حال محاولتها الهرب من والدها بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن والديها منفصلين منذ عدة سنوات، والفتاة تقيم صحبة والدتها بمحافظة الدقهلية، ووالدها يعمل بدولة ليبيا.

وأوضحت التحريات، أن والد الفتاة، إستقر بالشقة محل الواقعة، منذ عدة أيام بعد عودته من ليبيا، وأن الفتاة حضرت من محافظة الدقهلية بعد علمها بوصول والدها إلى مصر، لتقيم معه، بالشقة سكنه.

وأضافت التحريات، أن الفتاة، سقطت من شرفة المنزل حال محاولتها الهرب من والده، مشيرة إلى أن الفتاة إتهمت والدها بمحاولته الإعتداء الجنسي عليها، ما دفعها إلى محاولتها الهرب، وسقطت حال هروبها.

Advertisements

كانت سقطت فتاه من شرفة منزلها، بالمجاورة الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، حال محاولتها الهروب من منزل والدها، لتحرشه بها، بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، بإصابة فتاة إثر سقوطها من علو بالحي السادس بالمجاورة الـ12، دائرة القسم.

وانتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وتبين أنه حال محاولة فتاة عمرها 17 سنة، الهرب من منزل والدها، عن طريق ربط ملاءات، سقطت أرضا ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات إلى أن الفتاة كانت تحاول الهرب بسبب تحرش والدها بها، وتمكنت قوة أمنية من القبض على والد الفتاة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.