شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: حل 96% من شكاوى المواطنين عبر «البوابة الموحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بنى سويف، إن بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة «التابعة لمجلس الوزراء» استقبلت 1431 شكوى وطلبا لمواطنين من المحافظة، وبلغت عدد الشكاوى المنفذة 1372 شكوى (التي تم الرد عليها من قبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة) بنسبة 96 % أي يزيادة بنسبة 1 % عن معدل الإنجاز المخطط (95 %)، بمتوسط رد على الشكوى يصل إلى 45 يوما، وتوزعت هذه المطالب والشكاوى بواقع 1395 شكوى، و22 شكوى جهة حكومية، و5 شكاوى لذوي الاحتياجات الخاصة، و2 مشكلة لمستثمرين، و3 شكاوى لشركات، و2 مشكلة لمجتمع مدني، و2 مشكلة لمقيمين.

وأكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة في ملف خدمة المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لشكاواهم، حيث تم توحيد مصدر استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها من خلال منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، لتختص الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع البوابة الموحدة في هذا الشأن، ويتم استقبال الشكاوى عن طريق أكثر من قناة متاحة للمواطنين والتي يتم رفعها على البوابة الحكومية ليتم توفير الحلول المطلوبة.

وأشار المحافظ إلى أن استقبال شكاوى ومطالب المواطنين تتم من خلال قنوات ووسائل متنوعة أتاحتها المحافظة منها: خدمة الـ(واتس آب) على رقم (01018460099) التي تعد آلية جديدة تضاف لوسائل التواصل الأخرى، ويتم تلقى شكاوى المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، فيقوم المواطن بالدخول إلى موقع البوابة لتظهر الصفحة الرئيسية وبها نموذج تقديم الشكوى يقوم التسجيل به عبر خطوات سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي face book، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن رقم (114) بديوان عام المحافظة لاستقبال الشكاوى والمطالب عليه، وذلك بجانب المشكلات التي يتم استقبالها عن طريق الإدارة العامة لخدمة المواطنين وإدارة الأزمات، والشكاوى والمطالب التي أتلقاها أثناء جولاتي الميدانية وعلى تليفوني الشخصي وحسابي على تطبيق واتس آب.