شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» تطالب الحكومة بفتح تصدير الأرز لحماية الفلاحين من مخاطر السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب في اتحاد الغرف التجارية، إن وضع الأرز فعلا خطير للغاية وينذر بمشكلة تسويق كبرى، خاصة أن وزارة التموين استوردت أرزًا بكميات كبيرة، وكذلك القطاع الخاص، رغم كساد السوق منذ أكثر من شهر، مطالبا الحكومة بفتح باب تصدير الأرز لإنقاذ الفلاحين من مخاطر زيادة المعروض في الأسواق المحلية وتدهور أسعاره.

وأضاف النجاري، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن انخفاض الطلب على الأرز تسبب في شعور لدى المعنيين بتجارة الأرز وكأن الناس أحجمت عن أكل الأرز، وهو مؤشر خطر، أيضا، ما انعكس على تدهور أسعار الأرز الشعير، رغم أن موسم حصاد الأرز للموسم الجديد لم يبدأ بعد، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على زراعة الأرز بصورة مكثفة لأول مرة.

وطالب النجاري الحكومة بفتح باب التصدير فورا، في ظل عدم قدرة الدولة على شراء كل المحصول ولا حتى 10% منه، مشيرا إلى أنه سبق للحكومة التدخل عندما كان الدكتور يوسف والى وزيرا للزراعة وسمح بتصدير الأرز حمايه للفلاحين، بل واستطاعت مصر خلال هذه الفترة تصدير 700 ألف طن.