شكرا لقرائتكم خبر عن توفر 20% من مياه الري.. مصر تنجح في استنباط أصناف جديدة من القطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية، أنه تم استنباط عدد من اصناف القطن الجديدة المتميزة في صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الري حيث توفر ما لا يقل عن 20% من كميـة ميـاه الري وفترة بقاء المحصول في الأرض من 150 -160 يوم من الزراعة.

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وأوضح التقرير إنه يمكن زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن دون تأخير هذه الأصناف وهي (جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96) موضحا إنه تم التوسع في زراعتها هذا الموسم 2019 في عدد من المحافظات الجديدة في زراعة القطن.

وأضاف التقرير، إنه تم كذلك استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة في صفات المحصول والجودة والتي تناسب الجني الآلي والزراعة الآلية للقطن وتكون مبكـرة في النضـج توفر ميـاه الـري مثـل الهجيـن المبشـر } (جـ89 X كارشنكي) X جـ86 { X جـ94 حيث من المنتظـر طرحـه للزراعـة العامــة بالوجــــه البحــري تحـت مســمى جـ97 وكـذلك الهجـين المبشـر (جــ90 X س ب 58) والهجـين (جـ 83 X (جـ75 X 5844) X جـ80) وجاري تقييمها استعداداً لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلي، كما تم زراعة مساحة 230 ألف فدان قطن بتقاوي منتقاة هذا الموسم 2019.

ولفت التقرير إلى نجاح معهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بزراعة الاكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف حسب القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثارات الأصناف حيث بلغت المساحة المنزرعة من الاكثارات 54000 فدان.