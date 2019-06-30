شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 48 مليون جنيه.. «الكردي» يفتتح أعمال تطوير مستشفى الأطفال بالشاطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأحد، أعمال تطوير الدور الرابع بمستشفى الأطفال بالشاطبي، ووحدة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ووحدة الغدد والكلى بطاقة 60 سرير، وبمساهمة وتمويل من الدفعة 28 من القوات البحرية بالإسكندرية.

وقال «الكردى» في تصريحات صحفية عقب الافتتاح إن أعمال التطوير بالمستشفى غير مسبوقة، مشيرا أنه خلال عامين ونصف فقط تم تطوير كافة الأقسام والوحدات بالمستشفى بإجمالي تكلفة 48 مليون جنيه من خلال التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية هي جزء هام من منظومة جامعة الإسكندرية التي تعتبر ثاني أقدم جامعة في مصر، لاسيما أنها تمتلك خدمات جديدة ومراكز تميز متفردة عن غيرها من المستشفيات، مشيرا ان بها خدمات تكاد تكون غير موجودة في مختلف المستشفيات الجامعية المصرية، مشيرًا إلى أن الدفعة 28 قوات بحرية لديها أيادي بيضاء في الارتقاء بالمستشفيات الجامعية، من خلال تطوير وحدة الحروق بالمستشفى الرئيسي، وتطوير وحدة الجهاز الهضمي والتغذية وأمراض الكلى والغدد بالدور الرابع بالمستشفى.

Advertisements

وأشار «الكردى» إلى أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد تطوير نوعي وكمي يلمسه المواطن البسيط من خلال الخدمات الطبية المتميزة المقدمة له، لاسيما أن بها خدمات وتخصصات ليست متوفرة بالمستشفيات الخاصة.

وأعلن «الكردي» خلال الافتتاح عن تشكيل مجلس أمناء للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية والبالغ عددها 11 مستشفى، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات وقياس أدائها وتلبية احتياجاتها والإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلالية المستشفيات الجامعية، وأضاف أن مجلس الأمناء سيتشكل من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبي الجامعي، بعد تزويدها بأحدث المعدات التقنية الحديثة والمستلزمات والأجهزة الطبية العالمية .

وأكد «الكردي» أن أعمال التطوير التي تشهدها وحدة العناية المركزة للأطفال تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، والتي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية، وأثنى على أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى، والتي تعد نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات الإسكندرية الجامعية للحالات الحرجة من الأطفال، وأضاف أنه يتم تقديم كل الدعم للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية لكافة الأطفال ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية للقيام بهذا الدور.