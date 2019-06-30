شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مؤسسي «تمرد»: مصر كانت «مخطوفة» أثناء حكم الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المحامي محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة تمرد، الشعب المصري بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، حيث قال: «كل سنة ومصر طيبة، وبلدنا بخير وجيشنا طيب والقيادة السياسية ديما حكيمة ويكونوا ديما حريصين ديما على مستقبل بلادنا وأولادنا إن شاء الله»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

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وأضاف «نبوي»، أن مصر كانت أثناء حكم محمد مرسي العياط شبه مختطفة وكان يحكمها إرهابي هارب من العدالة، وقد اتخذت الجماعة بعض الإجراءات مثل الملاحقات لأي شخص يعترض على الإرهاب الذي يمارسه الإخوان، وملاحقة أي شخص يريد الحفاظ على هوية مصر وعاداتها وتقاليدها.

وأشار أحد مؤسسي حركة تمرد إلى أن حكم جماعة الإخوان الإرهابية أنهى حلم الديمقراطية التي كان الجميع يحلم بها في مصر عقب ثورة 25 يناير، موضحًا أن عددًا كبيرًا من أهالي الشرقية أصروا على تسليم استمارات تمرد في صوان كبير أمام منزل محمد مرسي العياط، وكان الشعب يقاوم إرهاب الإخوان بكل سلمية.

وتابع: «تم الاعتداء علينا أمام منزل مرسي بالسلاح الناري، رغم أننا أمام منزل من المفترض أنه لرئيس جمهورية، وهذا الضرب كان بعلمه، المشهد اللي مستحيل أي حد ينساه، وقفه مش جديدة من القوات المسلحة، المشهد اللي كان فيه عزوف عن اتخاذ أي قرار فردي، ووقوف القوات المسلحة بجانب الشعب المصري في معركته ضد جماعة فاشية».