شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر تقريرًا عن حالة إنتاج 5 محاصيل في «غرب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا عن حالة الزراعة في مشروع غرب المنيا، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من 32 بئرًا لزراعة مساحة حوالي 3250 فدان موزعة، وتم زراعة مساحة 1000 فدان بالقمح أنتجت 760 طن تم توريده للصوامع التابعة لوزارة التموين.

وأوضح التقرير، الصادر، الأحد، أنه تمت زراعة الشعير في مساحة 1375 فدان أنتجت 570 طن تم بيعها لقطاع الإنتاج، بالإضافة إلى زراعة محصول الكانولا بمساحة 250 فدان أنتجت 25 طن، كذلك تم زراعة جميع أصناف القمح التجارية والمبشرة تحت ظروف الري بالتنقيط لتحديد أنسبها لزراعته بمنطقة غرب غرب المنيا وكانت النتائج مبشرة لمحصول الحبوب، حيث وصلت إنتاجية بعض الأصناف إلى 25 أردب للفدان.

وذكر أنه بالنسبة لمحصول بنجر السكر بالمشروع تم زراعة 625 فدان أنتجت 13000 طن بمتوسط 21 طن تقريباً تم توريدها لشركات السكر والتى تميزت بارتفاع نسبة السكر بها (21- 23%) بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتى تراوحت فيما بين 84 إلى 86% ما أدى إلى اقبال الشركات عليها بشدة، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعى صناعى بها.