شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية»: إعداد دليل تدريب للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة منى عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الأحد، اجتماع اللجنة الفنية لإعداد دليل تدريب المقبلين على الزواج والذي يضم عددا كبيرا من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية وعلم النفس والاجتماع وممثلين عن دار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية استجابة إلى قرار لجنة الصحة بمجلس الشعب بتأهيل المقبلين على الزواج.

وقامت اللجنة الفنية بعقد عدة اجتماعات لإعداد المحتوى التدريبي للمقبلين على الزواج واللجنة بصدد مراجعة المحتوى والاجتماع بشكل أسبوعى لسرعة عرضه على مجلس الشعب.

وقالت «عبدالمقصود» إن «الهدف من التدريب هو الحد من نسب الطلاق في المجتمع والاهتمام بالأسرة المصرية النواة للمجتمع وبحث سبل الاستقرار على مستوى الفرد كخطوة تخطوها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها».