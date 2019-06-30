شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لتدشين التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا غدًا، الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد ودعوة المواطنين ببورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد.