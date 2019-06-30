شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية فى مطار معيتقية الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية، مساء الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار في مطار معيتقية الدولي في العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور لليوم السابع، إن قوات الجيش الليبي أسقطت الطائرة التركية في مطار طرابلس. Advertisements وأعلن الجيش الليبي في بيان صحفي الجمعة إسقاط لطائرة تركية مسيرة بدون طيار خلال محاولاتها استهداف مواقع الجيش الوطنى فى ضواحى طرابلس. وأكد غرفة عمليات الجيش الليبى تقدم القوات فى محور عين زارة بضواحى طرابلس، لافتا إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات المسلحة.

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