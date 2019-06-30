وزارة الهجرة للمصريين فى الخارج : ابعتولنا صوركم وأنتوا بتشجعوا المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صور المصريين فى الخارج خلال متابعتهم لمبارة المنتخب المصرى التى ستقام بعد قليل مع أوغندا فى بطولة الأمم الإفريقية. وقالت وزارة الهجرة فى رسالة للمصريين فى الخارج بكل أنحاء العالم :"لو هتشوف ماتش مصر مع صحابك أو عيلتك.. ابعتلنا على رسائل الصفحة صوركم وأنتم بتشجعوا المنتخب واسم المدينة المقيمين فيها". Advertisements ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى ، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.

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