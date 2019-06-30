شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران وبوينج يحتفلان بتسليم طائرة الأحلام الرابعة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة "بوينج"، إحدى الشركات العالمية الرائدة والمصنعة للطائرات، بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حفل لوفد مصر للطيران للاحتفال باستلام الطائرة الرابعة من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9" ،والتي من المقرر أن تصل مطار القاهرة غدا الإثنين،ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات .

وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتسلمت مصر للطيران ثلاثة طائرات من نفس الطراز الفترة الماضية ضمن 6 طائرات ،ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة: (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

ويتسع هذا الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و ٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة.

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