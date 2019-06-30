شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح محطتي صرف صحي بمركز جرجا بتكلفة 30 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الأحد، محطتي صرف صحي بنجعي كويز، ومقلد بقرية «الخلافية» بمركز ومدينة جرجا، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية بإجمالي تكلفة بلغت 30 مليون جنيه.

وأوضح محافظ سوهاج، في بيان، الأحد، أن المشروع يخدم أكثر من 4 آلاف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، ويأتي في إطار حرص المحافظة على النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القرى والمراكز، لافتا أن العام الحالي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة للمواطنين.

وتفقد محافظ سوهاج مشتملات المحطة، وأعطى إشارة البدء، كما تفقد عمارات كويز السكنية، لمتابعة سير مشروع الصرف الصحي، وتغيير خطوط المياه بخطوط جديدة، لتخدم المواطنين بالمنطقة وترفع العناء عنهم، وأعرب المواطنون من سكان المنطقة عن سعادتهم بحل تلك المشكلة.

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ووجه «الأنصاري» بوضع الأماكن المحرومة من المرافق ضمن أولويات الخطط الاستثمارية، وتقديم الدعم اللازم لها، لخدمة الأهالي من أبناء ومواطني سوهاج.

وقال المحافظ: «أنا مواطن وأشعر بالمواطن، ونحن قادرون على استكمال جميع المشروعات المفتوحة، وتلبية احتياجات قرى ومراكز المحافظة»، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأنها ذراع قوية للمحافظة في استكمال تلك المشروعات.

ومن جانبه، قال اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المشروع يتكون من محطة رفع فرعية بنجع «مقلد»، على مساحة 500 متر مربع، بطاقة استيعابية 72 مترا مكعبا/ ساعة، بتمويل من البنك الدولي، ويخدم حوالي 2500 نسمة، مشيراً إلى أن المحطة الرئيسية بنجع «كويز» أقيمت على مساحة 650 مترا مربعا، وبطاقة استيعابية 115 مترا مكعبا/ ساعة، وتخدم 1750 نسمة.

وأشار إلى أن أطوال شبكات الانحدار بالمشروع 7294 مترا طوليا، بعدد مطابق 272 مطبق، وبلغ عدد الوصلات المنزلية 600 غرفة، حيث بلغت أطوال الوصلات المنزلية إلى 4000 م.ط، فيما تصل خطوط الطرد إلى 3608 م.ط.