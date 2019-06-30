شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن ذكرى ثورة 30 يونيو: الحمد لله الذى أعاد لنا وطننا وديننا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قائلا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي أعاد لنا وطننا وديننا، وأعاد لمصر كرامتها وهيبتها التي حاولوا الاعتداء عليها».

وأضاف «الجندي»، خلال تديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، الأحد: «الحمد لله على نعمة ثورة 30 يونيو».

وتابع: «قبل هذا التاريخ كاد أن يضيع الدين على أيدي هؤلاء الإرهابيين، الذين خلطوا الدين بالسياسة لتحقيق مخططاتهم».