شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق على قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بربط الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠. Advertisements ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد. 25 مكرر ج- تامين by Bassam Mharan on Scribd

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