شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يكرّم أسرة الشهيد مصطفى عثمان ويمنحهم وسام المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أسرة الشهيد النقيب بقطاع الأمن المركزي مصطفى محمد عثمان، الذي استشهد أثناء تصديه لهجوم إرهابي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بالعريش بشمال سيناء.

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جاء ذلك بحضور اللواء محمد عثمان، اللواء السابق بالداخلية، والد الشهيد، والطفل محمد، ابن الشهيد البالغ من العمر عام ونصف، والمستشار أحمد حسن، وكيل التفتيش القضائي بالقاهرة، والد زوجة الشهيد، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير المحافظة المساعد، واللواء أحمد نصر بقطاع الأمن المركزي، والمقدم مصطفى رشاد بقطاع الأمن المركزي والرائد محمود جمال بمكتب المستشار العسكري للمحافظة.

وذكر المحافظ أن الشهيد قدّم أغلى ما يملك، وهي نفسه من أجل هذا الوطن وأن مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وحكومة تقدر تضحيات أبنائها المخلصين ولا تنسى ما قدموه من بطولات وتضحيات فداءً لهذا الوطن العزيز ونحن تقف دائماً بجوار أسر الشهداء ونقدم لهم الرعاية كواجب واعتزاز وطني، منوهًا بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

وكرم المحافظ أسرة الشهيد ومنحهم وسام المحافظة تقديرًا لدور الشهيد الوطني ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، داعياً المولى عز وجل بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يمن على أسرهم بنعمة الصبر والسلوان.

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يكرم أسرة الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان ويمنحهم وسام المحافظة

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يكرم أسرة الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان ويمنحهم وسام المحافظة

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يكرم أسرة الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان ويمنحهم وسام المحافظة