شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 96 ثعبانًا سامًا وحرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة محاولة تهريب عدد من الثعابين السامة والحرباء.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 961 القادمة من بانكوك، اشتبه الأستاذ إبراهيم عامر، رئيس اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية حاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب في ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء.

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وعند تفتيش حقائب الراكب تبين وجود 9 أكياس من القماش مُخبأة داخل ملابس مُستعملة متسخة تبين أن بداخلها مجموعة من 96 ثعبانًا سامًا وحرباء.

وقرر مدير الجمارك استدعاء طبيب الحجر البيطري ومندوب إدارة الحياة البرية، اللذين أفادا بأن المضبوطات هي مجموعة من الثعابين السامة والحرباء المحظور تداولها طبقا لاتفاقية سايتس الدولية.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.