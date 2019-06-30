شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر سعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط على ضرورة التصدي لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورًا في المهد، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

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وقالت «ميخائيل» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة المهندس إبراهيم حسن قامت بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت إزالة عدد من المخالفات ببعض المناطق بنطاق مركز كفر سعد.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة حالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٨٠ متر بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الغاب.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الارض إلى مسؤول الحماية الزراعية بالقرية، كما تم إزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة على مساحة ٦٠ مترًا بقرية الإسماعيلية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وايقاف الأعمال المخالفة طبقا لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.