الخليج 365: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. والانتهاء من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة. واقرأ أيضا.. الرئيس فى كلمته فى العيد السادس للثورة: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث.. الثورة رسمت طريق حماية الوطن وتنميته.. وارتباط الشعب بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء لجماعات أو جهات خارجية.. نجحنا فى أن نحمى وطننا الغالى من الوقوع فى هُوّة الفوضى.. ومصر يشار إليها الآن بالبنان كمركزٍ للاستقرار والأمن والسلام الرئيس فى كلمته فى العيد السادس للثورة: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث.. الثورة رسمت طريق حماية الوطن وتنميته.. وارتباط الشعب بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أى انتماء لجماعات أو جهات خارجية.. نجحنا فى أن نحمى وطننا الغالى من الوقوع فى هُوّة الفوضى.. ومصر يشار إليها الآن بالبنان كمركزٍ للاستقرار والأمن والسلام 30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية.. مصر ودعت «تخريب الإخوان » وعادت واحة الأمن والأمان الضربات الاستباقية تقلص معدل الجرائم من 481 حادثا إرهابيا فى 2014 إلى حوادث يائسة فى 2019 الضربات الاستباقية تقلص معدل الجرائم من 481 حادثا إرهابيا فى 2014 إلى حوادث يائسة فى 2019 آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين Advertisements 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 53 للوقود و 4 للكهرباء و 3.5 لتوصيل الغاز للمنازل ومليار جنيه لشركات المياه 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 53 للوقود و 4 للكهرباء و 3.5 لتوصيل الغاز للمنازل ومليار جنيه لشركات المياه برنامج إعادة الهيكلة.. انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. وانتهاء عصر استفادة الأغنياء على حساب محدودى الدخل «التحفظ على أموال الإخوان» تطلب تحريات «الداخلية» حول شركات «تنظيم الأمل» «التحفظ على أموال الإخوان» تطلب تحريات «الداخلية» حول شركات «تنظيم الأمل» 2 مليون سائح تستهدفهم الحكومة فى خططها المقدمة للبرلمان العام المقبل راحة 24 ساعة للأساسيين.. أجيرى يستعين بالمدرسة الألمانية لمواجهة تراجع أداء اللاعبين راحة 24 ساعة للأساسيين.. أجيرى يستعين بالمدرسة الألمانية لمواجهة تراجع أداء اللاعبين



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